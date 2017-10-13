Завершилась «Битва пикселями» в честь 11-летия «ВКонтакте», и вот что из этого вышло

Завершилась игра Pixel Battle, которую запустила соцсеть «ВКонтакте» в честь своего 11-летия. Поначалу огромное полотно, которое было доступно всем пользователям, заполнялось очень медленно и неорганизованно.

Быстрее всех раскрашивали электронный холст подписчики крупнейших сообществ ВК: «КБ» (Countryballs), «Лентача» и «Двача». Спустя время общее количество и скорость заполнения полотна менялись все быстрее. Посмотреть, как это было, можно на видео.