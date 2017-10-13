Завершилась «Битва пикселями» в честь 11-летия «ВКонтакте», и вот что из этого вышло
Завершилась игра Pixel Battle, которую запустила соцсеть «ВКонтакте» в честь своего 11-летия. Поначалу огромное полотно, которое было доступно всем пользователям, заполнялось очень медленно и неорганизованно.
Быстрее всех раскрашивали электронный холст подписчики крупнейших сообществ ВК: «КБ» (Countryballs), «Лентача» и «Двача». Спустя время общее количество и скорость заполнения полотна менялись все быстрее. Посмотреть, как это было, можно на видео.
Напомним, ранее соцсеть «ВКонтакте» запустила интерактивное графическое полотно Pixel Battle, которое мог раскрасить любой пользователь соцсети. Во всех сообществах участники игры могли видеть одну и ту же картину.
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