«ВКонтакте» запустила графическое пиксельное полотно, которое может разрисовать каждый

В честь своего одиннадцатилетия соцсеть «ВКонтакте» запустила интерактивное графическое полотно Pixel Battle, которое может раскрасить любой пользователь соцсети, а администраторы сообществ могут установить его себе в пабликах, чтобы видели все подписчики. Во всех группах отображается одна и та же картина. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба соцсети.

Также есть возможность включить отображение полотна на обложке, и тогда оно будет обновляться раз в минуту. Чтобы разрисовать лист, нужно нажать кнопку «Играть» в правой боковой панели сообщества, которое добавило полотно себе в качестве обложки. Раз в три минуты можно закрасить только один пиксель одним из 19 цветов.

«На пороге одиннадцатилетия мы представили большое обновление творческой экосистемы для авторов контента. Сегодня мы предлагаем каждому поучаствовать в создании интерактивного произведения искусства. Объединяясь друг с другом и сражаясь за пиксели, пользователи «ВКонтакте» станут авторами настоящего артефакта эпохи», — рассказал Евгений Красников, пресс-секретарь «ВКонтакте».