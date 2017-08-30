Совершенно обычная фотография из Shutterstock под названием «Неверный парень» (Disloyal man) превратилась в августе в мем «Я и мои слабости», который с большим удовольствием постят пользователи со всего мира. Неверный парень со стокового снимка оказался идеальным олицетворением борьбы с соблазнами, которые имеются у каждого. Некоторые компании даже использовали вирусное фото в своей рекламе, но иногда не очень удачно: так, на минувшей неделе пользователи Facebook обрушились на SMM-отдел «Альфа-Банка», использовавший мем, с обвинениями в сексизме. Создатель фотографии, а по сути, «отец» мема — испанский фотограф Антонио Гийем рассказал о том, что он думает по поводу внезапно свалившейся на него славы.
«Неверный парень»: история самой скандальной мем-фотографии года
Совершенно обычная фотография из Shutterstock под названием «Неверный парень» (Disloyal man) превратилась в августе в мем «Я и мои слабости», который с большим удовольствием постят пользователи со всего мира. Неверный парень со стокового снимка оказался идеальным олицетворением борьбы с соблазнами, которые имеются у каждого. Некоторые компании даже использовали вирусное фото в своей рекламе, но иногда не очень удачно: так, на минувшей неделе пользователи Facebook обрушились на SMM-отдел «Альфа-Банка», использовавший мем, с обвинениями в сексизме. Создатель фотографии, а по сути, «отец» мема — испанский фотограф Антонио Гийем рассказал о том, что он думает по поводу внезапно свалившейся на него славы.
После того, как стоковое фото, в котором трое молодых людей вовлечены в любовный треугольник, стало вирусной сенсацией по всему миру, фотограф, сделавший этот снимок, наконец рассказал о том, как он переживает внезапно свалившуюся на него славу в интернете.
«Мои модели и я много работаем, и основной источник заработков для нас — подобные съемки для хранилищ стоковых фотографий, а вся эта история с мемом настоящий анекдот, который для нас, как непосредственных героев снимка, очень любопытен», — рассказал испанский фотограф Антонио Гийем нью-йоркскому изданию Select All. Так как Гийем работает вот уже пять лет в индустрии стоковых фотографий и продает порядка 1600 снимков ежедневно, то для него фотография под названием «Неверный парень» была всего лишь одной из десятков тысяч. По этой причине ему совершенно непонятно, как абсолютно обычное фото стало мировой сенсацией.
«Я бы никогда в жизни не подумал, что какой-либо из моих снимков станет таким популярным. До недавних пор я даже не был в курсе, что такое мем — об этом мне рассказали мои модели» , — продолжил он. Фотограф также добавил, что очень дружен с ними: «Я забочусь о них, как о собственных детях».
Что касается истории создания культового фото, то съемки проходили в Каталонии в середине 2015 года. Фотограф и его модели обыгрывали для Shutterstock тему неверности в паре. Это была настоящая импровизация, никакой постановки или сценария, и для Антонио Гийема, как для фотографа, было нелегко поймать нужное выражение лиц молодых людей так, чтобы это выглядело максимально естественно. Более того, моделям в принципе было сложно подолгу «держать лица» перед камерой.
Примечательно, что это не самое продаваемое фото Гийема. Также фотограф отметил, что основой мемов послужила пиратская копия, украденная из Shuttersctock, так что он даже теоретически не может претендовать на какие-либо авторские права на собственный же снимок. Но, по его словам, это обстоятельство не сильно его волнует, единственное, о чем он беспокоится, так это то,что некоторые мемы могут унижать чье-то достоинство.
Перевод: Ася Алисултанова
Источник: Time
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