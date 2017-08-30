«Неверный парень»: история самой скандальной мем-фотографии года

«Я бы никогда в жизни не подумал, что какой-либо из моих снимков станет таким популярным. До недавних пор я даже не был в курсе, что такое мем — об этом мне рассказали мои модели» , — продолжил он. Фотограф также добавил, что очень дружен с ними: «Я забочусь о них, как о собственных детях».

Что касается истории создания культового фото, то съемки проходили в Каталонии в середине 2015 года. Фотограф и его модели обыгрывали для Shutterstock тему неверности в паре. Это была настоящая импровизация, никакой постановки или сценария, и для Антонио Гийема, как для фотографа, было нелегко поймать нужное выражение лиц молодых людей так, чтобы это выглядело максимально естественно. Более того, моделям в принципе было сложно подолгу «держать лица» перед камерой.

Примечательно, что это не самое продаваемое фото Гийема. Также фотограф отметил, что основой мемов послужила пиратская копия, украденная из Shuttersctock, так что он даже теоретически не может претендовать на какие-либо авторские права на собственный же снимок. Но, по его словам, это обстоятельство не сильно его волнует, единственное, о чем он беспокоится, так это то,что некоторые мемы могут унижать чье-то достоинство.

Перевод: Ася Алисултанова

Источник: Time