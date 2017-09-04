Естественно, в ее блоге есть рекламные фотографии. Цену партнерского поста мы спросить постеснялись, но она объективно должна быть высока — даже такие материалы Лена превращает в арт-проект: то ее кормит хлопьями рука из тарелки (привет, семейка Аддамс!), то она кружится в барабане стиральной машины с баночками укладочных средств. «Вероятно, моя фантазия бурно развивалась потому, что в реальной жизни у меня было довольно много ограничений: до пятнадцати лет мне нельзя было ходить в гости дольше чем на два часа, я ложилась спать в девять вечера, а Интернет у меня появился только в старшей школе. Тогда мне это было неважно, я играла в куклы, для меня это был настолько же своеобразный мир. Я ничего не могла выбрать — ни колледж, ни гардероб, мама говорила, что я сама не знала, чего хотела: настолько привыкла, что за меня все делают и решают. Я начала проявлять характер, только когда влюбилась, — стала себя анализировать, чтобы понять, чем зацепить человека, который мне нравится. И я начала со стиля — он танцевал брейк-данс, носил широкие штаны и футболки, я решила измениться и одеваться так, как принято в этой субкультуре. Стала потихонечку таскать у мамы широкие джинсы, а у папы — кофты размера XL — и приходила так в школу. Но я быстро сама увлеклась хип-хопом, пошла на уроки танцев — очень быстро стала искать смысл не снаружи, а внутри. Я разбивала себя на атомы, чтобы понять, что я действительно представляю из себя как личность. Чувства были просто толчком к этому. И тут все наперебой стали говорить, как круто я одета! Мама любит вспоминать, что я с девятого класса ношу оверсайз, про него слыхом не слыхивали тогда, все ходили исключительно в облегающем. Я всегда была трендсеттером, считывающим наугад тенденции задолго до того, как они станут мейнстримом».