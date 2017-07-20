Фанаты выложили мемы к первой серии новой «Игры престолов» (есть спойлеры!)

Пожалуй, одним из главных событий первой серии шоу, помимо основного развития сюжета, стало появление в камео двукратного лауреата «Грэмми» в категории «Лучшая песня», британского певца Эда Ширана. Продюсеры «Игры престолов» пригласили музыканта, чтобы порадовать актрису Мэйси Уильямс (Арья Старк) — она является большой поклонницей его творчества.

Певец сыграл роль одного из солдат Королевской Гвардии, которого Арья встретила в лесу на пути в столицу. Невинное с первого взгляда (он там поет) появление Ширана в кадре по-настоящему разозлило многих фанатов саги — Твиттер разразился гневными комментариями, в которых пользователи сети выразили надежду, что герой Ширана будет убит лютоволком Арьи, да и в целом его игра оставляет желать лучшего. В итоге 26-летний певец так расстроился, что удалил свой аккаунт в Твиттере.

Больше всего любителей «Игры престолов» повеселила новая работа Сэмвелла Тарли — специфика труда в Цитадели в качестве помощника архимейстера породила множество мемов.

Непереводимая игра слов

«По шкале от одного до Сэмвелла Тарли — насколько дерьмовая твоя работа?»

Всеобщая любимица Лианна Мормонт не подвела своих фанатов и снова задала жару северянам.

«Если бы у Лианны Мормонт было три дракона, то этот сериал закончился бы уже два сезона назад»

«Ты будешь королевой… пока не появится другая, моложе и гораздо красивее, чтобы свергнуть тебя и отобрать все, что было тебе дорого».

Каково это — ждать новую серию «Игры престолов»

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