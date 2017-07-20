Фанаты выложили мемы к первой серии новой «Игры престолов» (есть спойлеры!)

Пожалуй, одним из главных событий первой серии шоу, помимо основного развития сюжета, стало появление в камео двукратного лауреата «Грэмми» в категории «Лучшая песня», британского певца Эда Ширана. Продюсеры «Игры престолов» пригласили музыканта, чтобы порадовать актрису Мэйси Уильямс (Арья Старк) — она является большой поклонницей его творчества.

Певец сыграл роль одного из солдат Королевской Гвардии, которого Арья встретила в лесу на пути в столицу. Невинное с первого взгляда (он там поет) появление Ширана в кадре по-настоящему разозлило многих фанатов саги — Твиттер разразился гневными комментариями, в которых пользователи сети выразили надежду, что герой Ширана будет убит лютоволком Арьи, да и в целом его игра оставляет желать лучшего. В итоге 26-летний певец так расстроился, что удалил свой аккаунт в Твиттере.