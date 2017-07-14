«Вконтакте» 15 июля запустит собственную мобильную сеть

В первый день VK Fest 15 июля будет доступна бесплатная курьерская доставка SIM-карт нового мобильного оператора VK Mobile от соцсети «Вконтакте». Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе соцсети. В ближайшие два месяца география подключения будет расширяться.

Оформить заявку на сим-карту можно в официальном сообществе мобильного оператора. По всей стране будут открыты более 1500 точек продаж, и их количество будет расти. Мобильный оператор будет использовать вышки «МегаФона», который, по данным Роскомнадзора, является лидером по количеству базовых станций 4G и по общему количеству базовых станций в России. Ежемесячная абонентская плата составит 399 рублей, в нее будут включен неограниченный доступ к «ВКонтакте», подписка на музыкальный сервис Boom, бесплатные звонки между пользователями VK Mobile, ежемесячный набор стикеров, а также 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в социальной сети.

Помимо этого, в рамках первой в стране реферальной системы, каждый абонент сможет получить бесплатно до 100 ГБ трафика (помимо включенных в пакет 2 ГБ) — для этого будет нужно поделиться с друзьями специальным промо-кодом, который появится в мобильном приложении VK Mobile для iOS и Android. Каждый клиент сможет воспользоваться бонусом до 10 раз.