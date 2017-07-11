«ВКонтакте» выплатила 2,5 миллиона рублей призёрам VK Cup 2017

В Доме Зингера — штаб-квартире «ВКонтакте» в Петербурге прошёл заключительный этап чемпионата по программированию VK Cup 2017. В финале состязались 20 команд из 7 стран — участники приехали из России, Украины, Беларуси, Казахстана, США, Великобритании и Германии.

Первое место и приз в 1048576 рублей достались Станиславу Ершову и Айдару Сайранову из Санкт-Петербурга, серебро поделили Владимир Макеев и Михаил Ипатов из Москвы. Руководство соцсети вручило им 524288 рублей. Третье место заняли Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова, денежный приз которых составил 262144 рубля. Суммы призов в VK Cup соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления

«Проводя VK Cup, мы делаем вклад в развитие движения олимпиадного программирования в нашей стране. В этом году турнир по традиции собрал сильнейших специалистов по программированию, участие принимали и обладатели титулов чемпиона мира», — управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Всего в турнире соревновались 2736 команд из 52 стран — это больше чем в 2015 и 2016 году. Так как практика парного программирования широко распространена во всём мире, в том числе среди разработчиков «ВКонтакте», к участию допускались команды до двух человек.

VK Cup — чемпионат по программированию, который «ВКонтакте» организует совместно с Codeforces. Ежегодно в турнире принимают участие молодые специалисты не младше 14 и не старше 23 лет: студенты, школьники, любители алгоритмов и программирования.