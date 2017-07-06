В России появится мультфильм про Ждуна

Российская компания CD Land выкупила права у нидерландского скульптора Маргрит ван Брифорт на использование бренда «Ждун». Напомним, голландская художница создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. Помесь тюленя и слона прижилась в рунете, и пользователи дали этому существу имя Ждун.

В компании CD Land планируют перепродавать бренд «Ждун» крупным компаниями, которые будут выпускать игрушки, посуду и канцеляриюс изображением мема.

«Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог», — заявил Цейтлин.

Также на мем претендуют футбольные организации (какие именно, Цейтлин не уточнил), которые «признали Ждуна альтернативным футбольным символом» и «символом болельщиков» чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее в сети появился короткий ролик об истории Октябрьской революции 1917 года, о событиях которой авторы видео решили говорить на современном языке: ожидание революции, например, олицетворял мем Ждун.