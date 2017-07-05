Знакомьтесь, самый горячий аккаунт в Instagram пышечной из Петербурга

Без преувеличения символ города, легендарная пышечная Петербурга на Большой Конюшенной (известная также как «Желябовая, 25») обзавелась неофициальным инстаграмом. И в нем есть все: секс, белый порошок (сахарная пудра — что же еще) и вредная еда.

В аккаунте pyshechnaya1958, посвященном заведению, которое работает с 1958 года и считается одной из главных гастрономических достопримечательностей Петербурга, уже 18 ироничных, провокационных и злободневных фотографий, а также 50 000 подписчиков. 

Среди постов есть, например, реакция на блокировку в России мессенджера Telegram. Несколько других постов посвящены ближайшему конкуренту — заведению «Пышечка» холдинга Ginza Project;

В самом заведении о существовании аккаунта — впрочем, как и о существовании самого Инстаграма — похоже, ничего не знают. Редакции «Собака.ru» удалось связаться с создателями аккаунта, но те решили пока оставаться анонимами и попросили не разглашать свои имена.

В комментариях к фотографиям пользователи выдвинули версию, что проект может быть создан при участии универмага ДЛТ, однако создатели проекта и сам ДЛТ эту информаци опровергли.

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