Дуров: «Правительство не получило от нас ни байта личных данных пользователей»

Павел Дуров сообщил о том, что личные данные пользователей Telegram не будут доступны Роскомнадзору даже несмотря на то, что мессенджер был внесен в реестр распространителей информации.      

«Противоречие между политикой конфиденциальности Telegram (ни байта личных данных третьим лицам») и рядом законов РФ о слежке не исчезло. Telegram работает на единых принципах по всему миру: даже в консервативном Иране, где заблокированы Facebook и Twitter и где у Telegram более 40 миллионов активных пользователей, правительство не получило от нас ни байта личных данных пользователей. Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах», — написал он на своей стене «Вконтакте». 

В связи с этим Дуров порекомендовал пользователям установить последнюю версию Telegram (4.1)

 

 

 

 

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