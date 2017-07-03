Фотоработы художника Лены Шейдлиной собирают сотни тысяч лайков по всему миру. Блогер-миллионник развиртуализировала свой инстаграм, предлагая погрузиться в него (буквально!) на первой персональной выставке.
Как диджитал-художник Лена Шейдлина собрала 3-млн армию фанатов?
В твоем инстаграме почти три миллиона подписчиков. Ты анализировала, кто твоя основная аудитория?
Это молодые люди, которые визуально питаются яркостью и необычностью. Мои проекты подталкивают их к поступкам, на которые сложно решиться, — от покраски волос в яркий цвет до собственного творчества. Ведь все, что я делаю, — про самовыражение. Кажется, что это просто фотографии, но они вдохновляют оставаться собой. Меня как-то назвали самой популярной моделью с ростом 158 сантиметров, и это вызвало волну негатива в мой адрес со стороны профессиональных манекенщиц. Принято считать, что главное — параметры, а я ломаю стереотипы. Когда привносишь в мир что-то новое и необычное, то недостатки превращаются в достоинства. Я стала трендсеттером и работаю со множеством известных компаний от Nike до Dior. Они уважают мое видение, и на своей площадке я становлюсь уже не просто моделью, а креативным директором их бренда.
Все это происходит на твоей территории — в блоге. Получается, для тебя очень важна сеть?
Не совсем. Для меня интернет — это просто площадка. Ее большое преимущество в том, что она интернациональна: твои изображения могут быть интересны зрителям в разных уголках мира. Но не понимаю людей, которые уходят в свой онлайн-мир и живут в нем, а не в реальности. Я там работаю или смотрю кино, когда не хочется выходить из дома. Как-то я задумалась, а что было бы со мной, если бы завтра интернет исчез? И поняла, что это меня не пугает, я бы собрала заново свою аудиторию. Ведь что бы ни создавала — фотографии или граффити на домах, — я на самом деле разрисовываю весь мир.
Твоя выставка «Вселенная Шейдлина» тоже шаг в сторону выхода в реальность. Как пришла ее идея?
Мы придумали ее буквально за один день и сразу начали активно воплощать. Это был просто творческий импульс. Мы решили оживить мой инстаграм и сделать своего рода театр, в котором зритель может почувствовать то же, что и я, когда делаю свои фотоработы. Мой подход — снимать только в тот момент, когда проникнут любовью к идее и тобой движет страсть к ее воплощению. Тогда изображение будет с правильным настроем. А в подготовке экспозиции участвует много людей, не все инсталляции я делаю полностью своими руками — в некоторой степени это влияет на конечный результат. Немного переживаю, что у зрителей из-за этого не будет полного погружения в мой мир.
Для выставки мы готовим десять интерактивных экспонатов-фотостудий. С ними можно как угодно взаимодействовать: трогать, щупать, нюхать и, конечно, залезать в них. По-моему, это самая большая проблема музеев: когда ты приходишь туда и не можешь вступить в диалог с экспонатом. Иногда даже сфотографироваться стыдно. У меня все по-другому. Мне важно, чтобы зрители почувствовали себя свободными и дали волю воображению. Например, поставлен наполненный водой аквариум с макбуком, в который можно забираться, переосмыслив самостоятельно мой кадр. Или чемодан с картонными «лайками», который разрешается взять в руки. Помимо интерактивных инсталляций представлены фотоработы, которые отражают мою личность. Каждая из них — частица меня. Несмотря на бесконечные перевоплощения, я не могу стать тем, кем не являюсь.
Чью линию в искусстве ты продолжаешь?
Я не ощущаю себя чьей-то наследницей. При этом мне нравится сюрреализм — привлекают необычность соединения элементов, сложность, композиция. Иногда даже хочется что-то позаимствовать. Также большое впечатление на меня произвел британский художник Тревор Браун. Это человек, который стирает границы: соединяет юность, детство, секс, насилие, но это не выглядит отвратительно. Вообще, для арт-деятеля очень важна готовность воспринимать любую визуальную информацию. Есть единый космос, который посылает нам сигналы, а мы их просто выполняем.
И когда ты получила свой первый сигнал?
В детском саду, когда решила рисовать черепашек ниндзя. (Смеется.) Думаю, он присутствовал всегда, просто раньше я не задумывалась о его природе и цели. Мне просто приходят идеи, и я их воплощаю. Никогда не ощущала себя особенной, просто у меня хорошо получается фантазировать, мечтать, строить свои миры. Я как будто вижу сны наяву и пытаюсь их запечатлеть.
Текст: Екатерина Петухова
Выставка Елены Шейдлиной «Вселенная Шейдлина» до 10 июля в пространстве «Артмуза».
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