Как диджитал-художник Лена Шейдлина собрала 3-млн армию фанатов?

В твоем инстаграме почти три миллиона подписчиков. Ты анализировала, кто твоя основная аудитория?

Это молодые люди, которые визуально питаются яркостью и необычностью. Мои проекты подталкивают их к поступкам, на которые сложно решиться, — от покраски волос в яркий цвет до собственного творчества. Ведь все, что я делаю, — про самовыражение. Кажется, что это просто фотографии, но они вдохновляют оставаться собой. Меня как-то назвали самой популярной моделью с ростом 158 сантиметров, и это вызвало волну негатива в мой адрес со стороны профессиональных манекенщиц. Принято считать, что главное — параметры, а я ломаю стереотипы. Когда привносишь в мир что-то новое и необычное, то недостатки превращаются в достоинства. Я стала трендсеттером и работаю со множеством известных компаний от Nike до Dior. Они уважают мое видение, и на своей площадке я становлюсь уже не просто моделью, а креативным директором их бренда.

Все это происходит на твоей территории — в блоге. Получается, для тебя очень важна сеть?

Не совсем. Для меня интернет — это просто площадка. Ее большое преимущество в том, что она интернациональна: твои изображения могут быть интересны зрителям в разных уголках мира. Но не понимаю людей, которые уходят в свой онлайн-мир и живут в нем, а не в реальности. Я там работаю или смотрю кино, когда не хочется выходить из дома. Как-то я задумалась, а что было бы со мной, если бы завтра интернет исчез? И поняла, что это меня не пугает, я бы собрала заново свою аудиторию. Ведь что бы ни создавала — фотографии или граффити на домах, — я на самом деле разрисовываю весь мир.