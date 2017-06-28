UPD: Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора

Создатель «Telegram» и «Вконтакте» Павел Дуров заявил о том, что у него нет возражений против использования сведений мессенджера для его регистрации в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ.

UPD: Глава Роскомнадзора Александр Жаров согласился лично внести Telegram в реестр. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс». «Мы приветствуем его [Дурова] позицию. Теперь надо понять, все ли идентификаторы по тем ссылкам, которые в своем сообщении он привел, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации, имеются. Очевидно, что в данном случае мы бюрократией заниматься не будем», – пояснил Жаров.