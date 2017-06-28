Невзоров: «Закрыть нужно ФСБ, а не Telegram»

Известный журналист и иппологиях Александр Невзоров считает, что в сложившейся ситуации вокруг мессенджера Telegram, необходимо закрыть ФСБ. Об этом стало известно из видео, опубликованного на странице «Эха Москвы» в Facebook.

«Telegram и ФСБ — пикантная ситуация... Давайте рассмотрим ее подробнее: бедное ФСБ ломало-ломало, вскрывало-вскрывало Telegram, потело, но вскрыть его не смогло и решило его закрыть. Это понятно, потому что ФСБ хочет знать о чем говорят и думают граждане, но с учетом того, что его долго ломали, то с точки зрения здравого смысла закрывать стоит все-таки не Telegram, а ФСБ», - прокомментировал ситуацию Невзоров.

Напомним, к прессингу Дурова и его детища со стороны Роскомнадзора подключились и в ФСБ, заявив, что террористы пользуются приложением «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».