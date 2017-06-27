В РПЦ анонимность в сети назвали «правом Сатаны»

На круглом столе «Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий» иеромонах РПЦ Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии, заявил, что анонимность в интернете является «правом Сатаны».

«Анонимность — это не право личности, а право Сатаны, который уничтожает личность», — сообщил он, добавив,что благодаря анонимности в сети происходят «дьявольские диверсии», а противостоять им можно, выработав «иммунитет и толерантность» к вредоносным мнениям.

В свою очередь, заместитель председателя синодального отдела РПЦ по связям с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с BBC заявил, что анонимность несет в себе опасность и является «синонимом безответственности».

«Анонимность, как и любое другое явление, если доводится до абсурда, несет опасность. В определенных случаях человек имеет право на тайну своей жизни, например, при сдаче анализов на ВИЧ. Однако анонимность, к сожалению, чаще всего становится синонимом безответственности», — считает он.

Напомним, ранее РПЦ предложила изучать церковнославянский язык в школе. Споры вокруг анонимности в сети разгорелись на фоне требований Роскомнадзора к мессенджеру Telegram предоставить сведения о компании. Позже к критике Павла Дурова и его детища подключились федеральные каналы и ФСБ, назвав Telegram источником связи террористов, готовивших взрывы в петербургском метро. На защиту Telegram встали рядовые пользователи, высмеяв заявление спецслужб.