ФСБ: Теракт в метро Петербурга готовили с помощью Telegram

При подготовке взрыва в метрополитене Петербурга террористы связывались между собой через мессенджер Telegram. Об этом 26 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России.

Как утверждают в спецслужбе, мессенджер использовали на всех стадиях организации и подготовки как взрыва в Петербурге, так и других терактов. Достоверная информация, говорится в сообщении Федеральной службы безопасности, получена при расследовании событий 3 апреля.

По данным ведомства, наиболее активно члены террористических организаций в РФ используют Telegram, поскольку он даёт возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования.

Заявление ФСБ было обнародовано на фоне противостояния между главой Роскомнадзора Александром Жаровым и основателем мессенджера Павлом Дуровым. Чиновник лично к обратился к программисту и предупредил, что Telegram может быть заблокирован на территории России, поскольку подчиненные Дурова игнорируют письма регулятора с просьбами «заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». В свою очередь, Дуров, ответил на претензии главы ведомства и назвал требования «неким саботажем государственных интересов».

Напомним, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт» в вагоне поезда прогремел взрыв. В результате погибли 16 человек — 15 жертв и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. На сегодняшний день по делу об организации теракта проходит 11 человек, некоторым из них уже предъявлены обвинения.

По материалам «Фонтанки».