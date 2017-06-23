Павел Дуров ответил Роскомандзору на угрозы блокировки Telegram

Ооснователь «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на ультиматум, который сегодня Роскомнадзор выдвинул в отношении Telegram. Сообщение появилось на стене профиля Дурова «Вконтакте».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive.Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», - говорится в его сообщении.

Напомним, сегодня стало известно о том, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к команде мессенджера Telegram и его основателю Павлу Дурову и пригрозил блокировкой сервиса в случае фактического отказа от исполнения российского законодательства.