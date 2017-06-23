Роскомнадзор поставил ультиматум Дурову и Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился в открытом письме к команде мессенджера Telegram и его основателю Павлу Дурову и пригрозил блокировкой сервиса в случае фактического отказа от исполнения российского законодательства — Telegram заблокируют до тех пор, пока ведомство не получит необходимые сведения.

Жаров напомнил, что Роскомнадзор практически каждый день напоминает администрации Telegram о необходимости исполнения закона об организаторах распространения информации.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации», — говорится в обращении главы ведомства, «время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Выбор за вами», — добавил он.

Напомним, еще 19 июня Александр Жаров пообещал лично обратиться к Дурову с требованием предоставить Роскомнадзору сведения о Telegram для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации.