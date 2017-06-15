Восьмой iPhone можно будет заряжать на расстоянии

В новом iPhone появится беспроводная зарядка. Об этом изданию Nikkei Asian Review сообщил Роберт Хван — генеральный директор тайваньской компании Wistron, которая в настоящее время собирает только iPhone SE и 6 в Индии. Хван добавил, что в связи с появлением нового вида зарядного устройства, процесс сборки телефонов станет более трудоемким.

«Сборочный процесс для предыдущих моделей не изменился, хотя новые функции, такие как водонепроницаемость и беспроводная зарядка теперь требуют другого тестирования и немного изменят процесс сборки», — рассказал журналистам издания Хван.

Напомним, в феврале 2017 года аналитик Минг-Чи Куо, известный тем, что дает точные прогнозы относительно новых гаджетов от Apple, сообщил что iPhone будет иметь беспроводную зарядку.

Новая фотография предполагаемого корпуса появилась на ресурсе Reddit 12 июня.

Ранее сообщалось, что Apple тестирует несколько версий iPhone, включая одну с датчиком отпечатка пальцев на задней панели. Аналитики считают, что компания скорее всего перенесет выход «юбилейного» iPhone на начало 2018 года из-за проблем с производством версии, в которой сенсор Touch ID встроен в экран.