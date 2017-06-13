«Вконтакте» запустили открытую платформу для создания масок

Пресс-секретарь «Вконтакте» Руслан Карболсунов сообщил о том, что сайт первым среди социальных сетей запустил открытую платформу для создания масок. Сами маски также будут доступны в «историях».

По словам Карболсунова, важной особенностью платформы является то, что любой пользователь VK сможет загрузить собственную маску через личные сообщения сообщества (vk.com/vkmasks), чтобы украсить свои истории и поделиться новинкой с друзьями и подписчиками. Маски, которые пройдут модерацию, будут представлены в общем каталоге.