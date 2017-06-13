«Вконтакте» запустили открытую платформу для создания масок

Пресс-секретарь «Вконтакте» Руслан Карболсунов сообщил о том, что сайт первым среди социальных сетей запустил открытую платформу для создания масок. Сами маски также будут доступны в «историях».

По словам Карболсунова, важной особенностью платформы является то, что любой пользователь VK сможет загрузить собственную маску через личные сообщения сообщества (vk.com/vkmasks), чтобы украсить свои истории и поделиться новинкой с друзьями и подписчиками. Маски, которые пройдут модерацию, будут представлены в общем каталоге. 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Появилась новая соцсеть заменяющая Instagram, Tinder и Twitter

Подросткам в ЕС запретят пользоваться соцсетями без разрешения родителей

Соцсети посмеялись над очередным обвалом рубля

Пи Дидди, Бейонсе и Джоан Роулинг стали самыми богатыми звездами

На кол в июне: в России появился календарь смертной казни

В сети вспомнили слова, которые не поняли бы в 2007 году

В России могут ликвидировать все чартерные рейсы

«Вконтакте» и Минкульт разработали стикеры с героями произведений Пушкина