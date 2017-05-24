В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке. Авторы нового запретительного закона — заместители председателя комитета по информационной политики Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

Личность пользователя предлагается проводить по номеру мобильного телефона. Мессенджеры также хотят обязать рассылать обязательные сообщения госорганов и ограничивать информационные рассылки по просьбе пользователей.

Отказ от всех этих требований может привести к блокировке мессенджера, входящего в реестр Роскомнадзора . Напомним, что за отказ добровольного зарегистрироваться уже заблокировали мессенджеры Zello, Line и Blackberry.