В России появился сервис бесконтактной оплаты Android Pay

Бесконтактный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Android Pay, принадлежащий корпорации Google, запустился в России 23 мая. Эта система основана на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году.

Ранее в России заработали сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay. Они были запущены 4 октября и 29 сентября 2016 года соответственно.

Оплата товаров и услуг с помощью смартфона стала за последний год популярной среди россиян. Например, более миллиона клиентов Сбербанка привязали свои карты к Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 13 млн транзакций.