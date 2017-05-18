Созданный в Петербурге язык программирования Kotlin стал официальным для Android

На конференции разработчиков Google объявили, что язык программирования Kotlin выбран официальным для разработки ПО для Android. Kotlin разработала петербургская компания JetBrains, а сам язык назван в честь острова в Финском заливе, на котором находится Кронштадт.

Kotlin создан петербургскими программистами Сергеем Дмитриевым, Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым. Структурно имеет много общего с языком программирования Java. Но благодаря тому, что его разработка была начата с чистого листа, Kotlin имеет ряд удобств и улучшений: он более лаконичен, отличается более опрятным синтаксисом и другими юзер-френдли особенностями.

Компания JetBrains основана в Петербурге в 2000 году и производит профессиональные инструменты для разработки ПО. Ее офисы работают в Петербурге, Москве, Новосибирске, Праге, Мюнхене и Бостоне.