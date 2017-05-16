Mail.Ru Group советует украинцам обходить блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Компания Mail.Ru Group выпустила официальное заявление в связи с ограничением работы ее сервисов на территории Украины.

«Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны. Это решение ударит прежде всего по самим пользователям – гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей» — говорится в заявлении.

Далее в тексте содержится рекомендация использовать «специальные сервисы». Понятно, что речь идет о прокси-серверах и программах вроде Tor, позволяющих заходить на заблокированные интернет-ресурсы где бы то ни было, в том числе в России.

Напомним, в указе президента Украины Петра Порошенко о новых санкциях против России сегодня объявлено о блокировке доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» и всем сервисам «Яндекса» в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Украинские провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru. В скором времени блокированы, кроме того, будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Как стало известно позднее, в обновленный список санкций Украины против России попало также и закрытое акционерное общество «Росбизнесконсалтинг» (РБК), ВГТРК, телеканалы TNT и RenTV.