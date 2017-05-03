В сети появился фотопроект о стильных пожилых людях Петербурга

Две девушки из Петербурга Алина и Гига создали инстаграм-аккаунт, в котором собирают фотографии людей уходящей эпохи – коренных жителях Петербурга. По словам авторов, они хотели рассказать «о неотъемлемой части города, ее душе: скромных, добрых, милейших людях, которые берегут этот прекрасный город много лет». Мы публикуем лучшие снимки.