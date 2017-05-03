Две девушки из Петербурга Алина и Гига создали инстаграм-аккаунт, в котором собирают фотографии людей уходящей эпохи – коренных жителях Петербурга. По словам авторов, они хотели рассказать «о неотъемлемой части города, ее душе: скромных, добрых, милейших людях, которые берегут этот прекрасный город много лет». Мы публикуем лучшие снимки.
В сети появился фотопроект о стильных пожилых людях Петербурга
Всем привет✌🏼Наконец-то мы готовы рассказать о нашем детище: паблик с фотографиями самого важного в Петербурге - добрых, милых, вежливых, скромных, чистых людях в преклонном возрасте 👵🏻👴🏻Отсюда и родился хештег #ПреклонныйПетербург Безусловно, мы любим и восхищаемся архитектурой нашего города, но что он без его жителей? ------------------------------------------------------- С уважением @therealsoulmate @topuriaaaaa
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