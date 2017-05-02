Роскомнадзор окончательно заблокирует торрент-трекер RuTracker

Роскомнадзор и правообладатели готовятся окончательно заблокировать самый популярный в стране торрент-трекер RuTracker.

Пользователи сообщают о проблемах со скачиванием контента: Роскомндзор уже приступил к блокировке служебных серверов трекера. А правообладатели параллельно готовят в суд документы о прекращении работы всех «зеркал» торрент-трекера.

Глава компании по блокировке пиратских раздач Pirate Pay Андрей Клименко рассказал, что благодаря закрытию серверов скачивание файлов полностью останавливается или сильно замедляется. Кроме того, в Pirate Pay подготовили список сайтов-«зеркал», и скоро они перестанут работать.

Представители Роскомнадзора и RuTracker пока не прокомментировали эту информацию.

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