«Как мы могли бы жить»: Варламов сравнил жилые районы Выборга и Лаппеэнранты

Московский блогер Илья Варламов сравнил жилые районы Выборга и Лаппеэнранты. Цель урбаниста — наглядно показать необходимость привести бывший финский город в порядок, «чтобы люди жили в человеческих условиях, чтобы историческая застройка сохранялась, чтобы развивался туризм».

Варламов отмечает, что выборжане в основном живут в советских панельных микрорайонах, а в Лаппеэнранте популярна малоэтажная застройка, где у каждого дома есть свой дворик.

В Выборге в центре города дороги все в ямах, а дворы в финском городе «похожи на трассы для гонок по бездорожью». Россияне также невыгодно отличаются тем, что паркуются во на газонах и хаотично, игнорируя правила.

Варламов пишет, что в Выборге повсюду грязь и разруха, фасады домов разрушаются. В соседней Финляндии же «старые, новые, дорогие или дешевые дома — все в полном порядке».

«Я бы для наших граждан делал бесплатные экскурсии по жилым районам Финляндии, чтобы, когда они вернутся к себе в Выборг, им больше не приходило в голову парковаться под окном или мусорить во дворе», — заключил блогер.