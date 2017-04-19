«Как мы могли бы жить»: Варламов сравнил жилые районы Выборга и Лаппеэнранты

Московский блогер Илья Варламов сравнил жилые районы Выборга и Лаппеэнранты. Цель урбаниста — наглядно показать необходимость привести бывший финский город в порядок, «чтобы люди жили в человеческих условиях, чтобы историческая застройка сохранялась, чтобы развивался туризм».

Варламов отмечает, что выборжане в основном живут в советских панельных микрорайонах, а в Лаппеэнранте популярна малоэтажная застройка, где у каждого дома есть свой дворик.

В Выборге в центре города дороги все в ямах, а дворы в финском городе «похожи на трассы для гонок по бездорожью». Россияне также невыгодно отличаются тем, что паркуются во на газонах и хаотично, игнорируя правила.

Варламов пишет, что в Выборге повсюду грязь и разруха, фасады домов разрушаются. В соседней Финляндии же «старые, новые, дорогие или дешевые дома — все в полном порядке».

«Я бы для наших граждан делал бесплатные экскурсии по жилым районам Финляндии, чтобы, когда они вернутся к себе в Выборг, им больше не приходило в голову парковаться под окном или мусорить во дворе», — заключил блогер.

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Комментарии (1)

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  • Alex Semen 19 апр., 2017
    лохматое чудо предлагает устроить экскурсии в Финляндию?Да будет вам известно, что , в среднем, каждый выборжанин бывает в финке от 20 до.....раз в год. Я например, в Финляндию езжу по утру за маслом и молоком! И то что вы пишете это очень смешно! И вообще не по адресу. Обратитесь в правительство РФ. Можно сравнить правительство Финляндии и РФ. Это будет интересно?

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