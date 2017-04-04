«Город как львиный прайд»: как петербуржцы помогали друг другу в день теракта

В трагический для Петербурга день – 3 апреля – люди объединились, чтобы помочь друг другу. Из-за теракта в метро подземку закрыли: город парализовало, пробки достигли 10 баллов. Автомобилисты, тем не менее, не возмущались, а напротив – проявляли солидарность и подвозили пешеходов. Общественный транспорт и такси на один день стали бесплатными. Бары и кофейни поили застрявших далеко от дома людей чаем, а волонтеров угощали ужином. О чудесах взаимопомощи – в нашей подборке.