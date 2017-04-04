В трагический для Петербурга день – 3 апреля – люди объединились, чтобы помочь друг другу. Из-за теракта в метро подземку закрыли: город парализовало, пробки достигли 10 баллов. Автомобилисты, тем не менее, не возмущались, а напротив – проявляли солидарность и подвозили пешеходов. Общественный транспорт и такси на один день стали бесплатными. Бары и кофейни поили застрявших далеко от дома людей чаем, а волонтеров угощали ужином. О чудесах взаимопомощи – в нашей подборке.
«Город как львиный прайд»: как петербуржцы помогали друг другу в день теракта
Литейный мост. Люди вспомнили, что они люди. pic.twitter.com/HS4jjPrMmR— Духовная скрепонька (@IkerAkinfeev) 3 апреля 2017 г.
Сделал всё, что мог. Отвёз 12 человек за 3 приёма. Спасибо всем неравнодушным водителям, которые бесплатно помогали людям.— Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 3 апреля 2017 г.
Разговорчики в центре Питера сейчас выглядят так pic.twitter.com/aSvmFBbpcR— Vladimir Isaev (@c_nel) 3 апреля 2017 г.
Рестораны KFC в центре Петербурга предлагают всем замёрзшим бесплатный чай с сахаром, неограниченно— Анатолий Хозяинов (@havkolpino) 3 апреля 2017 г.
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