Александр Невзоров завел аккаунт в Instagram

Публицист Александр Невзоров завел аккаунт в Instagram. В первых постах — фотографии с Сергеем Шнуровым с подписью «решалы» и снимки из ресторана «Кококо», который открыла супруга лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова.

Первым делом Невзоров подписался на свою супругу Лидию, Сергея и Матильду Шнуровых, телеведущего Алексея Лушникова и на паблик нашего журнала @sobaka_ru.

Также Александр  Глебович ведет страницы в Facebook и Twitter.

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