Голодный кот из Петербурга стал героем вирусного видео

Видео сняли в домашнем мини-приюте для бездомных животных. Его владелица Елена Силукова с помощью публикации хотела обратить внимание подписчиков на нехватку корма для питомцев. В подписи она указала: «Больше слов не нужно, нужен корм, видно, ещё больше корма. Весна на дворе, авитаминоз, коты уже на батоны нападают!». В итоге ролик стал вирусным и разошелся по сети.

В разговоре с журналистами Силукова рассказала, что на самом деле Борис предпочитает нормальную кошачью еду, а батон так и не доел. Видимо, цепкая хватка осталась у кота еще со времен жизни на улице — Елена подобрала его зимой 2016 года у соседнего дома.