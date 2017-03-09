Как устроена аренда букетов для селфи: «Спустя день мы перестали справляться с заказами»

Идея продавать цветы два месяца в году впервые пришла мне в голову примерно лет пять назад, после того как я наслушался историй от знакомых ребят, которые за 14 февраля и 8 марта зарабатывали себе на полгода вперёд и спокойно жили до очередного «цветочного» дня – 1 сентября. Ну а что, хороший график – 3 рабочих дня в году.

И каждый год, в преддверии праздников, я думал, что в следующий раз нужно обязательно организовать поставку и заработать себе на «однушку» в пределах Садового. Но, как и любой ответственный человек, о своей идее я вспоминал только за пару дней до праздников, когда было уже поздно.

Этот год не оказался исключением. Проснувшись в воскресенье, я понял, что опять всё пропустил. Выпил кофе, немного погрустил, а потом попытался проанализировать, для чего вообще в 2017 году девушкам нужны букеты. Спустя пару минут я пришел к мысли, что для многих факт внимания от мужчины уже не так важен, как возможность продемонстрировать свою востребованность перед подругами и заставить ревновать других молодых людей.

Так в голову пришла идея создать сервис по аренде букетов для фотографии на 10 минут. Допив кофе, я быстро зарегистрировал аккаунт @rentroses в Инстаграме, запостил три фотографии 101 розы и рассказал пользователям о возможности аренды букета во время праздников. Выложив скриншот на своей странице, я решил посмотреть, сработает ли это. До последнего не был уверен, что такая услуга будет востребована, но спустя несколько часов, когда скриншот аккаунта разошёлся по всему Рунету, а количество заявок перевалило за сотню, я подключил ребят, и мы решили, что такому бизнесу быть.

Закупили пару букетов, подключили курьеров на автомобиле и начали производить доставку.