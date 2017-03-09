Маркетолог агентства Nectarin Роман Зарипов, создавший шуточный аккаунт якобы успешного бизнесмена-пенсионера из Химок Бориса Кудряшова, признался в авторстве нашумешвей услуги аренды букетов для селфи на 8 марта. У себя в Facebook он рассказал, как был устроен бизнес и к чему это привело.
Как устроена аренда букетов для селфи: «Спустя день мы перестали справляться с заказами»
Хотите чтобы вас поревновал ваш парень?😼 Позавидовали подруги?🗣👀⠀ Специально для вас мы привезем шикарный букет из 101 розы🌹🌹🌹⠀ После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите😉⠀ Стоимость аренды цветов 1000₽ с доставкой по Москве! Доставляем цветы 6, 7, 8 и 9 марта🎀⠀ P.S. Добавить к своему букету коробочку Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Guess, Armani, Tiffany&Co + 300₽ 🎁 или пакет ЦУМ + 100₽.
Идея продавать цветы два месяца в году впервые пришла мне в голову примерно лет пять назад, после того как я наслушался историй от знакомых ребят, которые за 14 февраля и 8 марта зарабатывали себе на полгода вперёд и спокойно жили до очередного «цветочного» дня – 1 сентября. Ну а что, хороший график – 3 рабочих дня в году.
И каждый год, в преддверии праздников, я думал, что в следующий раз нужно обязательно организовать поставку и заработать себе на «однушку» в пределах Садового. Но, как и любой ответственный человек, о своей идее я вспоминал только за пару дней до праздников, когда было уже поздно.
Этот год не оказался исключением. Проснувшись в воскресенье, я понял, что опять всё пропустил. Выпил кофе, немного погрустил, а потом попытался проанализировать, для чего вообще в 2017 году девушкам нужны букеты. Спустя пару минут я пришел к мысли, что для многих факт внимания от мужчины уже не так важен, как возможность продемонстрировать свою востребованность перед подругами и заставить ревновать других молодых людей.
Так в голову пришла идея создать сервис по аренде букетов для фотографии на 10 минут. Допив кофе, я быстро зарегистрировал аккаунт @rentroses в Инстаграме, запостил три фотографии 101 розы и рассказал пользователям о возможности аренды букета во время праздников. Выложив скриншот на своей странице, я решил посмотреть, сработает ли это. До последнего не был уверен, что такая услуга будет востребована, но спустя несколько часов, когда скриншот аккаунта разошёлся по всему Рунету, а количество заявок перевалило за сотню, я подключил ребят, и мы решили, что такому бизнесу быть.
Закупили пару букетов, подключили курьеров на автомобиле и начали производить доставку.
Среди заказчиков были абсолютно разные люди: как простые студентки, так и «статусные» дамы, которые всего пару дней назад катались по Барвихе на «Бентли» и выставляли «дорогие» фото, а теперь обращались к нам за букетом. Некоторые просили вдобавок к цветам красивых мужчин для фото, кто-то хотел фотографию на фоне красивого автомобиля, а часть клиентов заказывала услугу себе в офис, чтобы все женщины смогли сделать красивый кадр со 101 розой – для этого они продлевали аренду ещё на 20 минут.
А дальше вы сами все видели. Публикации на всех центральных телеканалах и радиостанциях, Вечерний Ургант, статьи в онлайн-изданий и посты блогеров. За пару часов появились сотни подобных сервисов от других цветочных магазинов по всей стране. Кто-то начал подобным образом сдавать в аренду красивые автомобили. Некоторые рестораны организовали красивые столики с шампанским специально для фото. Девушки начали шутить и выставляли букеты с подписью, что, вот, им подарили цветы. Но только на 10 минут. А парни начали в шутку интересоваться, нет ли купонов на наши услуги – хотели купить сразу несколько для своих «любимых» женщин.
Нам, в свою очередь, всё это было на пользу: количество обращений перевалило за 500, и оператор просто не успевал обрабатывать все заявки. Спустя день мы сократили зону доставки до ТТК, т.к. перестали справляться с заказами. За три дня наши цветы попали в кадр по меньшей мере 250 раз, на рынке появилась новая услуга, а мы были рады устроить настоящий праздник для дам.
Источник: Facebook
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