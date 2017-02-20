Собчак запустила флешмоб со стихом Шнурова о передаче Исаакия РПЦ

Журналистка Ксения Собчак запустила флешмоб в Instagram в поддержку творчества Сергея Шнурова: его публикацию заблокировали из-за жалоб пользователей.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров 17 февраля записал видео со стихотворением о передаче Исаакиевского собора РПЦ, однако эта запись была заблокирована. Музыкант опубликовал белый квадрат и подписал: «Здесь была публикация стишка, а теперь ее нет. Спасибо вам, добрые люди».

Близкая подруга рок-звезды Ксения Собчак решила поддержать Шнурова и опубликовала у себя на странице стих об Исаакие, призвав и других пользователей соцсети сделать тоже самое. «Предлагаю флешмоб против Ольгинских ботов, пишущих массовые жалобы! Все читаем гениальные стихи @shnurovs — всех не удалить!», — написала Ксения. Многие последовали примеру известной телеведущей.

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