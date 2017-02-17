«Вконтакте» добавится функция вызова такси

В мобильном приложении «Вконтакте» скоро появится функция вызова Яндекс.Такси или GetTaxi. По информации СМИ, руководство соцсети ведет уже переговоры по поводу объединения сервисов.

Управляющий партнер фонда Russian Ventures Евгений Гордеев считает, что «ВКонтакте» движется по направлению китайского чата WeChat, который соединил множество различных сервисов.

Вскоре пользователи смогут выбирать кафе прямо в чате, играть в мессенджере в игры, оплачивать в соцсети такси, делать заказ в кафе с помощью гаджета и так далее. В планах «Вконтакте» — интегрировать в себя разные сервисы, которыми люди смогут пользоваться, не выходя из приложения.

Добавим, что «Вконтакте» вошла в топ-10 самых популярных сайтов мира. Соцсеть заняла шестое место по данным британских аналитиков из сообщества SimilarWeb.

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