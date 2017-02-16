В сети появилась «перемотанная» версия нового клипа «Ленинграда»

 

Добавим, что что «Кольщика» снимали на арене цирка Твери. Режиссером нового клипа стал автор боевика «Хардкор» Илья Найшуллер. В съемках принимал участие продюсер агентства Fancy Shot Дмитрий Муравьев, который работал над роликами «Сумка», «ВИП» и другими.

Одну из ролей в клипе исполняет Данила Калябин, которого зрители знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы». В ролике также появляется актриса Юлия Топольницкая — звезда «Экспоната».

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