«Лысый из Brazzers» попросил россиян подписать петицию против блокировки порносайта

В случае, если петиция соберет 100 тысяч подписей, Синс пообещал сыграть российского судью в одном из следующих порнофильмов.

«Видео о любви вдохновляют людей на изучение самих себя, они не нарушают закон и должны быть доступны каждому человеку в любой стране», — написал актер. А пост проиллюстрировал картинкой с новым сверхпопулярным мемом Ждун.

На момент публикации петицию в поддержку Brazzers подписали более шести тысяч пользователей.

Добавим, что вчера, 7 февраля, в России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Роскомнадзор уже внес хостинг в соответствующий список.