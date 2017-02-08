«Лысый из Brazzers» попросил россиян подписать петицию против блокировки порносайта

Знаменитый порноактер Джонни Синс на своей странице в «ВКонтакте» попросил российских фанатов подписать петицию против блокировки сайта Brazzers на территории РФ.

 

 

В случае, если петиция соберет 100 тысяч подписей, Синс пообещал сыграть российского судью в одном из следующих порнофильмов.

«Видео о любви вдохновляют людей на изучение самих себя, они не нарушают закон и должны быть доступны каждому человеку в любой стране», — написал актер. А пост проиллюстрировал картинкой с новым сверхпопулярным мемом Ждун.

На момент публикации петицию в поддержку Brazzers подписали более шести тысяч пользователей.

Добавим, что вчера, 7 февраля, в России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Роскомнадзор уже внес хостинг в соответствующий список.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России заблокировали порносайт Brazzers

Сервис Aviasales запустил PornHub для любителей путешествий

Порнохостинг Pornhub предложил Роскомнадзору премиальную подписку

Роскомнадзор заблокировал крупнейший в мире порнохостинг Pornhub

Крупнейшую онлайн-библиотеку «Либрусек» заблокируют навсегда

Роскомнадзор: Rutracker.org и Pleer.com можно заблокировать навсегда

«ВКонтакте» заблокировала ЛГБТ-сообщество «Дети-404»

В России возбуждено дело против Apple за пропаганду гомосексуализма