«Лысый из Brazzers» попросил россиян подписать петицию против блокировки порносайта
Знаменитый порноактер Джонни Синс на своей странице в «ВКонтакте» попросил российских фанатов подписать петицию против блокировки сайта Brazzers на территории РФ.
В случае, если петиция соберет 100 тысяч подписей, Синс пообещал сыграть российского судью в одном из следующих порнофильмов.
«Видео о любви вдохновляют людей на изучение самих себя, они не нарушают закон и должны быть доступны каждому человеку в любой стране», — написал актер. А пост проиллюстрировал картинкой с новым сверхпопулярным мемом Ждун.
На момент публикации петицию в поддержку Brazzers подписали более шести тысяч пользователей.
Добавим, что вчера, 7 февраля, в России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Роскомнадзор уже внес хостинг в соответствующий список.
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