Instagram позволит публиковать до десяти фотографий за раз
Сервис Instagram тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать несколько фотографий или видео в одном посте.
Запись будет выглядеть как альбом, в котором будет храниться до десяти фото или роликов. Каждый снимок в нем можно будет лайкнуть отдельно.
Отмечается, что к фото и видео в альбоме можно будет как применить один фильтр, так и обработать каждый снимок.
Добавим, что у американских пользователей в Instagram появилась новая функция психологической поддержки. Вскоре она будет доступна и для владельцев аккаунтов в других странах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.