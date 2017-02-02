Instagram позволит публиковать до десяти фотографий за раз

Сервис Instagram тестирует новую функцию, которая позволит пользователям публиковать несколько фотографий или видео в одном посте.

Запись будет выглядеть как альбом, в котором будет храниться до десяти фото или роликов. Каждый снимок в нем можно будет лайкнуть отдельно.

Отмечается, что к фото и видео в альбоме можно будет как применить один фильтр, так и обработать каждый снимок.

Добавим, что у американских пользователей в Instagram появилась новая функция психологической поддержки. Вскоре она будет доступна и для владельцев аккаунтов в других странах.

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