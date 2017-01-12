В России запустится сервис для организации похорон Umer

Глава проекта «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин представил сервис для организации похорон Umer. Цель приложения — помочь рассчитать стоимость погребения или кремации по конкретным параметрам. Также сервис покажет список документов для оформления похорон.

Создатель рассказал, с помощью Umer свои услуги будут предлагать похоронные агентства, увеличивая за счет него объем заказов. По его словам, приложение заработает сразу после завершения переговоров с агентствами.

Также Геранин отметил, что уже столкнулся с угрозами в свой адрес после объявления о запуске сервиса. Теперь он хочет понять, насколько безопасно работать на рынке похоронных услуг. 

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