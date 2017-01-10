«ВКонтакте» ввела семейное положение «в гражданском браке»
В социальной сети «ВКонтакте» в графе «семейное положение» появился новый статус — «в гражданском браке». Это нововведение было сделано для рекламы нового сериала на ТНТ «Гражданский брак», говорится на сайте телеканала.
Статус «в гражданском браке» уже доступен в десктопной и мобильной версии «ВКонтакте». В приложениях новинка появится позже.
Сериал «Гражданский брак» выйдет в эфир 9 января 2017 года.
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