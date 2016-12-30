«Вконтакте» назвала самых обсуждаемых людей 2016 года

«Вконтакте» выпустила ролик по итогам 2016 года. Он разделен на две части: самые упоминаемые люди и самые упоминаемые события в публичных записях и комментариях соцсети.

Так, по итогам «ВК», пользователи чаще всего обсуждали Владимира Путина — президента РФ упоминали более 7,6 миллионов раз. За ним следует рэпер Баста (3,7 млн), тройку лидеров замыкает лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров (2,5 млн). На четвертой строчке — футболист Лионель Месси (2,4 млн), на пятом месте — украинский лидер Петр Порошенко (1,7 млн).

Также в топ-10 вошли футболист Криштиану Роналду (1,7 млн), рэперы Егор Крид (1,7млн) и Тимати (1,5 млн), новоизбранный президент США Дональд Трамп (1,4 млн) и исполнитель Оксимирон (1,3млн).

Самым обсуждаемым событием стал конфликт в Сирии — его упомянули 2,8 млн пользователей «Вконтакте». На втором месте — Олимпиада в Рио (2,4 млн), «бронза» у игры Pokеmon GО (2,1 млн). На четвертом месте — кинопремия «Оскар» (1,9 млн), на пятом — фильм «Отряд самоубийц» (1,3 млн).

Также первую десятку вошли Лига чемпионов (1,2 млн), фэнтази-сага «Игра престолов» (1,1 млн), «Евровидение» (1 млн), чемпионат Европы по футболу (983 тысячи), сериал «Мажор» (979 тысяч).

Слово «мир» пользователи соцсети писали 57 миллионов раз, а «война» — более 14 миллионов. А «любовь» победила «ненависть»: 45,9 млн упоминаний против 2,2 млн.



