Премьера: клип Kto Dj? и блогер Евгений Кулик «Все мои друзья»

Идеолог петербургской клубной культуры Федор Kto Dj? вместе с блогером-миллионником Евгением Куликом сняли предновогодний клип-предупреждение «Все мои друзья» о том, как опасно засыпать на вписках. В ролике присутствуют все атрибуты клубной жизни: красногубые девушки в бассейне, вертушки, пляски и блестки. Премьера — на нашем сайте.