Идеолог петербургской клубной культуры Федор Kto Dj? вместе с блогером-миллионником Евгением Куликом сняли предновогодний клип-предупреждение «Все мои друзья» о том, как опасно засыпать на вписках. В ролике присутствуют все атрибуты клубной жизни: красногубые девушки в бассейне, вертушки, пляски и блестки. Премьера — на нашем сайте.
Премьера: клип Kto Dj? и блогер Евгений Кулик «Все мои друзья»
Презентация сингла пройдет 2 января в «Авроре». На вечеринку в формате «вписки на 11 из 10» и «новогоднего раз!@ба» вход — свободный. Организаторы «оливье рейва» обещают пушки конфети, коктейли и мощный угар.
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