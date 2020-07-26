В мессенджере Telegram теперь можно совершать видеозвонки. Как сообщает издание «Код Дурова», новая функция работает в тестовом режиме и уже доступна для устройств на iOS.
В Telegram в тестовом режиме запустили видеозвонки
Для того чтобы эта функция появилась, необходимо обновить приложение до последней версии, затем десять раз нажать на значок настроек и включить Experimental Feature (экспериментальные функции). После этого можно позвонить по видеосвязи, однако собеседник тоже должен активировать эту функцию на телефоне.
Кроме того, в Telegram можно поставить видеоаватар, а еще узнать, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Владельцы групп численностью от 500 участников смогут изучать подробную статистику, а еще увеличен объем файлов, которые можно пересылать, с 1,5 Гб до 2 Гб.
Ранее Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В частности потому, что государственные ведомства «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети "Интернет"».
Разблокировку прокомментировал создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров. В одной цитате.
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