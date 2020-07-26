В Telegram в тестовом режиме запустили видеозвонки

Ранее Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В частности потому, что государственные ведомства «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети "Интернет"».

Разблокировку прокомментировал создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров. В одной цитате.