В России в 2020 году могут повыситься цены на домашний интернет и ТВ. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на некоторых операторов и исследование агентства iKS-Consulting.
СМИ: в России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
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Фото: Shutterstock
Отмечается, что увеличение цен на архивные тарифы побудит абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы. Согласно прогнозу аналитиков, рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%. Это связано не только с пандемией коронавируса, но и с инфляцией и колебанием курса рубля, а также растущими затратами на исполнение «закона Яровой» и закона об устойчивом интернете.
«С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент», — заявили в «Вымпелкоме».
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