СМИ: в России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Отмечается, что увеличение цен на архивные тарифы побудит абонентов переходить на новые, более дорогие тарифы. Согласно прогнозу аналитиков, рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%. Это связано не только с пандемией коронавируса, но и с инфляцией и колебанием курса рубля, а также растущими затратами на исполнение «закона Яровой» и закона об устойчивом интернете.