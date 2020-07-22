В России появился первый Tinder для животных и их будущих хозяев. It’s a Match!

MetPet — первый в России сайт-агрегатор питомцев из приютов. Основная миссия проекта — сделать удобный и понятный сайт, который бы облегчил россиянам поиск животных, а приютам — их пристройство в добрый руки. Как говорится в описании проекта, сайт был «создан поддерживается парой энтузиастов-айтишников, которые близко к сердцу принимают проблему переполненных приютов и бездомных животных в целом».

«Мы искренне верим в то, что у каждого хвоста должен быть любящий дом, и помогаем так, как умеем лучше всего», — говорят авторы проекта.

В настройках сайта можно указать город нахождения, а также выбрать, кого искать — кошку или собаку, мальчика или девочку, с прививками или без, стерилизованного или нет, а также имеет ли животное особенности. Для того, чтобы выбрать животное из приюта, нужно поставить ему лайк — и случится It’s a Match. «На самом деле, мэтч будет со всеми животными. Все, что им нужно — это любящие хозяева», — говорится во всплывающем окне с информацией о приюте, в котором находится понравившийся пес или кот.