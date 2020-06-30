Лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI. Вместе с командой канала музыкант будет работать над «объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт»
Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Предложение занять должность генерального директора RTVI Шнурову сделал владелец канала Микаель Исраелян. «Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — считает Исраелян.
На посту генерального директора RTVI Сергей Шнуров займется созданием и продвижением неновостных форматов, развитием общей креативной стратегии и сетки вещания. В ближайших планах канала — активное развитие на Западном побережье США, а также в Грузии, Армении и Европе. На сегодняшний день RTVI вещает в 53 странах мира.
Сам Шнуров планирует на RTVI развивать площадку для «обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки». «На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — добавил музыкант.
Напомним, журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов. Ранее фестиваль Coachella в Калифорнии официально перенесли на октябрь из-за коронавируса. В лайн-апе были заявлены Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также российская группа «Ленинград» Сергея Шнурова.
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