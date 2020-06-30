Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Предложение занять должность генерального директора RTVI Шнурову сделал владелец канала Микаель Исраелян. «Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик», — считает Исраелян.

На посту генерального директора RTVI Сергей Шнуров займется созданием и продвижением неновостных форматов, развитием общей креативной стратегии и сетки вещания. В ближайших планах канала — активное развитие на Западном побережье США, а также в Грузии, Армении и Европе. На сегодняшний день RTVI вещает в 53 странах мира.

Сам Шнуров планирует на RTVI развивать площадку для «обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки». «На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру», — добавил музыкант.

Напомним, журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов. Ранее фестиваль Coachella в Калифорнии официально перенесли на октябрь из-за коронавируса. В лайн-апе были заявлены Лана Дель Рей, Rage Against the Machine, Трэвис Скотт, а также российская группа «Ленинград» Сергея Шнурова.