Как объединение «КликКлак» стало главной медиафабрикой рунета

Наследие раннего YouTube

«КликКлак» создавался как канал-свалка для лайв-форматов Эльдара Джарахова и Александра Смирнова: они начинали как рэперы D. L. Greez и ТиЛэкс. Парни перепробовали кучу исконно блогерских форматов, вроде комедийных скетчей. Например, большую медийность дуэту принесли юмористические клипы, такие как «Красный мокасин», но до «КликКлака» Эльдар и Александр были видеоблогерами средней руки.

Все изменилось в 2013 году, когда Джарахов познакомился с Ильей Прусикиным. Начало их дружбы и стало датой основания «КликКлака». Ильич к тому моменту уже был в топ-чартах русского Youtube. С 2011 года он трудился в основной обойме блог-платформы «Спасибо, Ева!», где создавал «Шоу Гаффи Гаффа», а также приложил руку к сериалу «Полицейские будни». После распада «Евы» Прусикин успешно русифицировал западный формат Epic Rap Battle Of History — пародийное шоу, где друг друга батлили рэп-версии исторических личностей и вымышленных персонажей.

Вообще, 2013 год оказался на редкость удачным для Ильича. Тогда был создан не только «КликКлак», но и группа Little Big, начинавшаяся с одноразовой шутки на 1 апреля. То был (и многие помнят этот день до сих пор!) клип на песню Everyday I’m drinking, удачно высмеявший стереотипы о русских. О Евровидении тогда и речи быть не могло, но клип залетел как в России, так и за рубежом, а Прусикина с компанией позвали на разогрев сами Die Antwoord.

К моменту рождения «КликКлак» и Илья, и Эльдар с Александром уже попробовали на русском YouTube если не все, то очень многое. Нарастили подписчиков, подкачали визуал, научились чувствовать и создавать тренды. Но изначально канал совсем не задумывался как главное дело в карьере его основателей.