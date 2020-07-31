Объединение «КликКлак», в которое входят лидер Little Big Илья Прусикин, блогер Эльдар Джарахов, Руслан Усачев, Андрей Старый и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко, за восемь лет существования превратилось из гэг-комьюнити в главную контент-фабрику российского интернета. «КликКлак» — лауреаты премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Как объединение «КликКлак» стало главной медиафабрикой рунета
Разговор о знаменитых людях далеко не всегда касается тех, кто выступает в соло. Существуют целые объединения талантливых персонажей, о которых неприлично говорить по отдельности. «КликКлак» — как раз такая комплексная история, где коллективный успех и синергия важнее персональных биографий. В 2012 году это был обыкновенный YouTube-канал, созданный для развлечения его авторов. В 2020-м «КликКлак» воспринимается как полноценный медиапродакшен, профессионально создающий развлечения для всех нас.
Наследие раннего YouTube
«КликКлак» создавался как канал-свалка для лайв-форматов Эльдара Джарахова и Александра Смирнова: они начинали как рэперы D. L. Greez и ТиЛэкс. Парни перепробовали кучу исконно блогерских форматов, вроде комедийных скетчей. Например, большую медийность дуэту принесли юмористические клипы, такие как «Красный мокасин», но до «КликКлака» Эльдар и Александр были видеоблогерами средней руки.
Все изменилось в 2013 году, когда Джарахов познакомился с Ильей Прусикиным. Начало их дружбы и стало датой основания «КликКлака». Ильич к тому моменту уже был в топ-чартах русского Youtube. С 2011 года он трудился в основной обойме блог-платформы «Спасибо, Ева!», где создавал «Шоу Гаффи Гаффа», а также приложил руку к сериалу «Полицейские будни». После распада «Евы» Прусикин успешно русифицировал западный формат Epic Rap Battle Of History — пародийное шоу, где друг друга батлили рэп-версии исторических личностей и вымышленных персонажей.
Вообще, 2013 год оказался на редкость удачным для Ильича. Тогда был создан не только «КликКлак», но и группа Little Big, начинавшаяся с одноразовой шутки на 1 апреля. То был (и многие помнят этот день до сих пор!) клип на песню Everyday I’m drinking, удачно высмеявший стереотипы о русских. О Евровидении тогда и речи быть не могло, но клип залетел как в России, так и за рубежом, а Прусикина с компанией позвали на разогрев сами Die Antwoord.
К моменту рождения «КликКлак» и Илья, и Эльдар с Александром уже попробовали на русском YouTube если не все, то очень многое. Нарастили подписчиков, подкачали визуал, научились чувствовать и создавать тренды. Но изначально канал совсем не задумывался как главное дело в карьере его основателей.
Поле экспериментов
Ранний «КликКлак» был испытательным полигоном для целой кучи новых форматов. О долгосрочном успехе тогда никто не думал. Джарахов и Прусикин фитовали в составе «Клик Клак Бэнд», а проект «Дай Леща!», где участники шутили, разыгрывая физическое наказание, в чем-то предвосхитил «Лигу плохих шуток».
Идея с членовредительством так сильно зашла аудитории, что вслед за «Дай Леща!» появились другие шоу с похожей концепцией — «Трэш Лото» и «Шокирующее караоке». В них уже участвовали Юрий Музыченко и Андрей Старый, присоединившиеся к команде в 2016 году.
Еще двумя видными членами коллектива стали блогер Руслан Усачев и девушка (позже жена) Ильича — Ира Смелая, также известная как певица Tatarka. Постепенно канал разросся до полноценной медиафабрики, которая завела собственный продакшн и уже могла позволить себе по-настоящему крупные проекты, вроде дорогого сериала «Команда Э». На сегодняшний день команда «КликКлака» — это Илья Прусикин, Эльдар Джарахов, Юра Музыченко, Руслан Усачев и Андрей Старый.
Помимо лиц в кадре, за «КликКлак» отвечала режиссер Алина Пязок вместе с группой операторов, монтажеров и других участников процесса. Всего около тридцати человек. Так был заложен гениальный фундамент для фабрики форматов, не уступающей по размаху той же «Спасибо, Ева!», где когда-то засветились Прусикин и Усачев.
Медиафеномен
Главной фишкой в новейшей истории участников «КликКлак» стало приглашение селебрити. В выпусках разных шоу можно было увидеть Настю Ивлееву, Александра Гудкова, Гарика Харламова. Частный YouTube-канал превратился в настоящее общественное пространство для элиты рунета.
Тем временем «КликКлак» продолжал задавать тренды. «Трэш Лото» и «Кажется, нащупал» были актуальной версией Comment Out задолго до появления «Чикен Карри» Гудкова. КликКлаковцы научились профессионально фриковать и продавать трэш.
Революционный опыт «КликКлака» инвестировали и в другие проекты — например, в Little Big и группу Музыченко The Hatters. Более того, «Клик Клак Медиа» создавал клипы для таких артистов, как IOWA и «Мумий Тролль». А главы коллектива — генеральный директор Мерлен Эфрос и режиссер Алина Пязок — давали публичные лекции о нативной рекламе и развитии YouTube-каналов.
Что такое «КликКлак» сегодня? Это один из титанов развлекательной части рунета, выстреливший до того, как на YouTube пришли большие продюсерские деньги. Они учли ошибки блогерских объединений, создав по-настоящему независимую творческую платформу, преумножающую вклады отдельных ее участников. Без «КликКлака» не случилось бы бешеного успеха Little Big, а зрители лишились бы кучи популярнейших форматов. Но главное – «КликКлак» показал, что можно развлекать, развлекаясь. А это определенно важное достижение.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.