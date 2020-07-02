Когда задумывался #ещенепознер — наверняка в проект закладывалась миссия? Вы же вряд ли внезапно решили «а почему бы мне просто не брать интервью у известных людей»?

Все всегда начинается с идеи. В случае с #ещенепознер с этой идеей я прожил год или полтора. В это время часто думал о феномене русской портретной живописи XIX — начала XX века. В этих работах есть все — масштаб личности и героя, и портретиста. Высочайший уровень изобразительного мастерства. Интеллектуальный и художественный прорыв. А главное — любовь и желание пронести эту любовь сквозь время. Вот примерно с желанием хоть в какой-то степени попробовать повторить этот опыт и запускался #ещенепознер. Я бы не называл это миссией. Например, Дягилев любил говорить о постановке, которая ему понравилась, — «хорошо сделанная работа». Так и здесь — миссия в том, чтобы максимально хорошо реализовать замысел, который живет в тебе и не дает покоя твоему сердцу.

Все проекты, связанные с интервью, обречены на сравнение с «ВДудем». Это не раздражало?

Нет, совсем нет. Юра Дудь — потрясающий интервьюер. Мастер. Но, к счастью, у нас с ним разные профессии. Он журналист, а я библио­текарь. И в YouTube мы продолжаем работать в разных сферах. Я не умею брать интервью и никогда этим не занимался.

Вы очень эмпатичный человек, каждый раз сопереживаете истории героя. Насколько для вас важен эмоциональный контакт с собеседником? Какое интервью отняло больше всего душевных сил?

Эмоции — это очень важно. Может быть, самое главное в искусстве. В конце концов, любое художественное произведение — результат переживания. Эмоционального, интеллектуального. В контексте #ещенепознер эмоция — это связь. Между мной, собеседником, съемочной группой. Есть связь — слышим друг друга. Нет — не слышим. Сила не отнимается в результате особенно ­эмоциональных ­выпусков. Наоборот. Эмоциональное напряжение вдохновляет. Выделять какие-то выпуски с этой точки зрения я не хочу.