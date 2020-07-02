Учитель и библиотекарь запустил настоящий YouTube-феномен. Его интервью (собеседники — от Сокурова до Комягина): ролики канала посмотрели уже почти 30 миллионов. Николай — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Как Николай Солодников создал проект #ещенепознер, ставший №1 в жанре интеллектуальных онлайн-интервью
-
Портрет Николая сделан в Риге.
Когда задумывался #ещенепознер — наверняка в проект закладывалась миссия? Вы же вряд ли внезапно решили «а почему бы мне просто не брать интервью у известных людей»?
Все всегда начинается с идеи. В случае с #ещенепознер с этой идеей я прожил год или полтора. В это время часто думал о феномене русской портретной живописи XIX — начала XX века. В этих работах есть все — масштаб личности и героя, и портретиста. Высочайший уровень изобразительного мастерства. Интеллектуальный и художественный прорыв. А главное — любовь и желание пронести эту любовь сквозь время. Вот примерно с желанием хоть в какой-то степени попробовать повторить этот опыт и запускался #ещенепознер. Я бы не называл это миссией. Например, Дягилев любил говорить о постановке, которая ему понравилась, — «хорошо сделанная работа». Так и здесь — миссия в том, чтобы максимально хорошо реализовать замысел, который живет в тебе и не дает покоя твоему сердцу.
Все проекты, связанные с интервью, обречены на сравнение с «ВДудем». Это не раздражало?
Нет, совсем нет. Юра Дудь — потрясающий интервьюер. Мастер. Но, к счастью, у нас с ним разные профессии. Он журналист, а я библиотекарь. И в YouTube мы продолжаем работать в разных сферах. Я не умею брать интервью и никогда этим не занимался.
Вы очень эмпатичный человек, каждый раз сопереживаете истории героя. Насколько для вас важен эмоциональный контакт с собеседником? Какое интервью отняло больше всего душевных сил?
Эмоции — это очень важно. Может быть, самое главное в искусстве. В конце концов, любое художественное произведение — результат переживания. Эмоционального, интеллектуального. В контексте #ещенепознер эмоция — это связь. Между мной, собеседником, съемочной группой. Есть связь — слышим друг друга. Нет — не слышим. Сила не отнимается в результате особенно эмоциональных выпусков. Наоборот. Эмоциональное напряжение вдохновляет. Выделять какие-то выпуски с этой точки зрения я не хочу.
Еще иногда говорят, что изначально обречено на провал интервью с человеком, с которым ты дружишь. Вы таких людей приглашаете регулярно, и получается блестяще — например, как в интервью с генеральным директором канала «Пятница» Николаем Картозией.
Секрета нет. Я просто не мешал Картозии проявить его дар потрясающего рассказчика. Старался только помочь тем, что внимательно слушал. У него потрясающая устная речь и феноменальное чувство юмора.
Насколько важно для вас знакомить массового зрителя с новыми героями, пусть даже ценой не самых больших просмотров?
Я ничего не должен зрителю. И с этой точки зрения мне все равно — популярен герой или нет. Я всегда ориентируюсь только на свой собственный интерес к героям будущих выпусков. И то, что среди них часто оказываются композитор или архитектор, о которых мало кто слышал, — ну что ж, тем прекраснее. Открывать для себя новое — это всегда шанс на чудо в твоей жизни. А количество просмотров — последний критерий, которому я готов придавать значение.
Приходилось переснимать интервью?
Мы лишь однажды пересняли выпуск — с писательницей Людмилой Улицкой. Это была исключительно моя просьба. Мне показалось, что в первой попытке я не смог показать ее человеческий и творческий масштаб. По разным причинам. Со второй попытки, по-моему, получилось
У вас есть опыт преподавательской работы: вы читали лекции по литературе и истории мировой культуры в колледже в Пушкине. Что вам это дало?
Счастье ежедневной поездки из Павловска (где я жил) в Царское Село (где я работал). Самый прекрасный маршрут на свете.
А сейчас вы позиционируете себя как библиотекаря. У вас даже есть совместный с «Подписными изданиями» проект, где вы рекомендуете новые книги, а несколько лет назад вы были организатором культурно-просветительского проекта «Открытая библиотека». его частью были «Диалоги» — известные люди дискутировали по какой-то одной, важной для общества или культуры теме. Есть «Диалог», который запомнился больше всех остальных?
Моя профессия — «библиотекарь/библиограф», так написано в моем дипломе петербургского Университета культуры и искусств. Кроме того, я абсолютно предан книгам. Ничего более важного (кроме семьи) в моей жизни нет и думаю, что не будет.
Работа в библиотеке, в читальном зале, с каталогами — пока недостижимый, но все-таки горизонт мечты. Я ничего нового и уникального не вкладываю в понятие «библиотекарь». Для меня все просто. Это человек, который работает с книгами. Их читает, рекомендует и хранит.
А «Диалоги» в библиотеке в прошлом. Сейчас они проходят в высшей школе экономики и в «Новой Голландии». Выделять какие-то диалоги из почти трех сотен я не хочу.
Вы живете на три города: Петербург, Ригу и Москву. Где ваш дом?
В Петербурге. Улетаю из него как из дома и возвращаюсь как домой. Самый тихий, скромный и прекрасный город на земле. Но после смерти я бы предпочел оказаться в Риме.
Текст: Игорь Топорков
Фото: Яна Давыдова
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.