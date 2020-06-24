В даркнете опубликовали базу с данными нескольких миллионов пользователей Telegram, передает «Код Дурова». Неизвестно, сколько человек оказались в этой базе, но файл с данными весит примерно 900 мегабайт.
В даркнете оказались данные российских пользователей Telegram
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Фото: Shutterstock
Так, в базе содержится информация о телефонных номерах и индивидуальных идентификаторах пользователей в мессенджере. По информации представителей Telegram, около 70% данных пользователей — из Ирана, 30% — из России. В пресс-службе мессенджера сообщили, что знают о существовании такой базы. Информацию собирают с помощью встроенной функции импорта контактов.
«Такие базы обычно содержат соответствия «номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram». Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор», — отметили в пресс-службе Telegram.
При этом представители Telegram считают, что большинство аккаунтов, попавших в эту базу, неактуальны, так как в 2019 году стало возможным скрывать свой телефонный номер. Как уточнили в пресс-службе, более 84% данных собраны до середины 2019 года. Не менее 60% записей хранит уже неактуальные данные, подытожили в Telegram.
Напомним, в июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ. Позже Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. Тогда Дуров заявил, что регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.
В начале июня Павел Дуров призвал правительство России отказаться от идеи блокировки мессенджера. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». Менее чем через две недели на рассмотрение Госдумы внесли соответствующий законопроект — в частности потому, что государственные ведомства «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети "Интернет"». И вчера, 18 июня, мессенджер разблокировали. Павел Дуров прокомментировал отказ от блокировки Telegram на территории России.
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