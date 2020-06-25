Илья Соболев: «Политическая сатира в России давно умерла, и я ее возрождаю»

Илья, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к тому, что ты вплотную занялся YouTube, и стал выпускать пародийные ролики на политические темы — с пародиями на совещания президента, на чиновников. Раньше ты политики не касался. Что случилось?

Я человек сцены, но сцена пока закончилась и неизвестно, когда начнется. Естественно, я стал делать комедию онлайн. Политический юмор — это не призывы, не агитация, это наблюдение за миром — увы, самые яркие события сейчас связаны с политикой. Это даже не юмор, а сатира, которая в России давно умерла, и я ее возрождаю. Беру не замученные пародиями образы вроде Миронова, подсматриваю самые характерные черты и воплощаю наблюдение в ролике.

Это амбиция стать главным сатириком страны?

Конечно! Но тут надо понимать, что сатира — это не просто едкие высказывания о политике. Это попытка найти вечное в актуальном. Кому-то удается его найти, кому-то — нет. Например, знаменитый американский стендапер Джордж Карлин шутил о президентах, партиях, налогах, законах, бытовых ситуациях. Вроде бы все мимолетное. Но он умер 12 лет назад, а его до сих пор цитируют. Понятно, что среди объектов шуток можно нажить себе врагов, но здесь не угадаешь — мне как-то угрожали даже за гэг про Виктора Цоя.