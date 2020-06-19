Напомним, в июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ. Позже Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. Тогда Дуров заявил, что регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.

Напомним, в начале июня Павел Дуров призвал правительство России отказаться от идеи блокировки мессенджера. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». Менее чем через две недели на рассмотрение Госдумы внесли соответствующий законопроект — в частности потому, что государственные ведомства «используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети "Интернет"». И вчера, 18 июня, мессенджер разблокировали.