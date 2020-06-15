«Яндекс» запустил видеочат «Телемост» для групповых звонков с неограниченным временем беседы

«Телемост» доступен по прямой ссылке для пользователей «Яндекс. Браузера» и Google Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». При этом в мобильных браузерах сервис не работает. Создать встречу и пригласить в нее участников можно через ссылку-приглашение — при создании конференции ссылка автоматически копируется в буфер обмена. Одновременно участвовать в беседе могут до 35 пользователей без ограничения по времени звонка.

Отмечается, что со временем в «Телемост» будут добавлены другие сервисы «Яндекса», а также поддержка остальных браузеров.

Напомним, социальная сеть Facebook представила собственный сервис для видеоконференций Messenger Rooms. В мессенджере могут созваниваться до 50 человек — без ограничений по длительности сессии. Разработчики Telegram также планируют запустить групповые видеозвонки. Кроме того, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Социальная сеть ввела новую функцию Co-Watching — чтобы сблизить людей, которые не могут встретиться из-за пандемии коронавируса и самоизоляции. А еще «ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки.