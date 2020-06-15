Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, о котором пишет «Медуза», мессенджер Telegram все еще доступен для установки и продолжает работать на территории России — несмотря на решение о блокировке. Кроме того, государственные структуры в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции используют Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают внести в закон «О связи» понятие «официальный сервис» — таковым они предлагают считать «сервис, который используют государственные органы и их должностные лица для распространения информации в целях реализации своих полномочий».

Напомним, ранее создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров призвал правительство России отказаться от идеи блокировки мессенджера. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».

В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ. Позже Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.